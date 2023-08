Popp Brotaufstriche werden ab September im neuen, frischen Design angeboten. Damit will Popp jüngere Zielgruppe stärker ansprechen und gleichzeitig bestehende Käufer an die Marke binden. Das moderne Design mit dem Deckel im bekannten Popp-Rot sorgt für eine übersichtliche wie aufmerksamkeitsstarke Blockbildung im Regal und garantiert einen hohen Wiedererkennungswert. Genussvolle Appetizer-Abbildungen auf den Packungen inspirieren die Konsumenten zum Kauf. Am Inhalt ändert sich nichts. Popp stellt die gesamte Produktpalette mit allen Portionsgrößen um.

Bestell- und Lieferdaten Material: PP Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 und 4x120g Einheiten pro Karton Einzelpackungsgröße: 3x40g, 150g und 250g UVP in Euro: 1,79 - 2,49

Hersteller Popp Feinkost GmbH

Carl-Benz-Straße 3

24568 Kaltenkirchen

Deutschland

http://www.popp-feinkost.de