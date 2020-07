Popp: Walter Popps Beilagensalate klimaneutral produziert

Einführung: 01. Juli 2020

Nach den Walter Popps Kartoffelsalaten bietet Popp seit Anfang Juli auch seine Beilagensalate der Produktreihe Walter Popp 100% „klimaneutral‘‘ an: den Frischen Gurkensalat, den Frischen Weißkrautsalat griechischer Art, den Coleslaw-Salat sowie den Krautsalat in Dilldressing. Für Verbraucher wird die Klimaneutralität der Produkte durch das „Klimaneutral“-Siegel von ClimatePartner sichtbar – ein Siegel, das auch die Bundesregierung empfiehlt. Nicht vermeidbare Emissionen werden durch Investition in zertifizierte Klimaschutzprojekte von ClimatePartner ausgeglichen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PP Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Einheiten pro Karton Einzelpackungsgröße: 400g UVP in Euro: 1,69

Firmenlogo Hersteller Popp Feinkost GmbH

Carl-Benz-Straße 3

24568 Kaltenkirchen

Deutschland

http://www.popp-feinkost.de

Kontakt Walter Popp

Telefon: 04191/501-0

Telefax: 04191/501 220

E-Mail: info@popp-feinkost.de



