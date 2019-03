Popp: Walter Popps Kartoffelsalate - Eine Hommage an den Firmengründer

Einführung: 18. März 2019

In der Grillsaison hat er Hochkonjunktur: der Kartoffelsalat. Popp Feinkost launched rechtzeitig eine ganz neue Range. Sie läuft unter dem Namen des Firmengründers Walter Popp, weil dessen Leidenschaft, Einfaches besonders gut zu machen, auch bei den neuen Salaten gilt. Darunter ein Pellkartoffelsalat mit Ei und Gurke oder ein Kartoffelsalat mit Crème fraîche. Popp bietet derzeit 6 Variationen, z. B. auch mit Essig und Öl oder Fleischbrät in transparenten 400 g-Bechern an. Die Becher sind 100 % recyclingfähig, die Deckel wiederverschließbar und halten so die Salate auch zuhause lange frisch.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PP Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Einheiten pro Karton Einzelpackungsgröße: 400g UVP in Euro: 1,69

Firmenlogo Hersteller Popp Feinkost GmbH

Carl-Benz-Straße 3

24568 Kaltenkirchen

Deutschland

http://www.popp-feinkost.de

Kontakt Walter Popp

Telefon: 04191/501-0

Telefax: 04191/501 220

E-Mail: info@popp-feinkost.de



