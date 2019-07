ProFresh by Fisherman's Friend: ProFresh by Fisherman’s Friend Blueberry, ProFresh by Fisherman’s Friend Sweetmint

Einführung: 01. Juli 2019

Unter der Marke ProFresh by Fisherman’s Friend bringt CFP Brands einen innovativen Atemerfrischer mit Grünem Tee statt Menthol auf den deutschen Markt. Seit dem 1. Juli 2019 gibt es die zuckerfreien Pastillen in den Sorten Blueberry und Sweetmint im LEH, in Drogeriemärkten und Convenience zu kaufen. ProFresh positioniert sich damit als mildere Variante zu der bestehenden Fisherman’s Friend-Range und spricht vor allem eine junge Zielgruppe (18 bis 35 Jahre) sowie weibliche Verbraucher an, die Frische neu erleben wollen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Folie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Inhalt Kassendisplay: 12 Beutel Inhalt Umkarton: 12 x 12 Beutel Einzelpackungsgröße: 17g Beutel (ca. 30 Stück pro Packung) UVP in Euro: 1,19 (LEH + Drogerie) 1,39 (Conv.)

Firmenlogo Hersteller CFP Brands Süßwarenhandels GmbH & Co. KG

Kortrijker Straße 1

53177 Bonn

Deutschland

http://www.cfp-brands.de/

