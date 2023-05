Mit einer aufmerksamkeitsstarken Aktivierungspromotion am Display steigert BioWagner den Abverkauf am POS. Die Nr. 1 der Bio-Gewürze im LEH erstattet im Aktionszeitraum (01.06. - 30.09.) jedem 10. Shopper den Gesamteinkauf bis zu einem Wert von 100 €. Die Mechanik ist ganz einfach: BioWagner Produkt kaufen, Kassenbon auf der Aktionswebsite hochladen und am Gewinnspiel teilnehmen. Die Promotion ist limitiert auf 10.000 Teilnehmer.

Details zur Aktion Anlass der Promotion: Relaunch Für Produkte: BioWagner erstattet jeden 10. Gesamteinkauf Art der Promotion: Einführungspromotion

Hersteller Wagner Gewürze GmbH

Dieter-Fuchs-Straße 10

49201 Dissen

Deutschland