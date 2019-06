Purea: Reines Rapsöl - Schluss mit chemisch gereinigten Speiseölen

Einführung: 17. Juni 2019

Purea von der Teutoburger Ölmühle klärt ab sofort in einer breit angelegten TV-Kampagne darüber auf, dass Chemikalien wie technisches Hexan, Natronlauge und Phosphorsäure, die in der Raffination oftmals Anwendung finden, schlicht unnütz sind. Zwar ist die Extraktion mit Lösungsmitteln und Raffination von Speiseölen lebensmittelrechtlich zugelassen. Purea stellt jedoch unter Beweis, dass es auch anders geht: Ein reines Rapsöl mit neutralem Geschmack bedarf keinerlei Chemikalien bei der Herstellung! Der TV-Spot wird in reichweitenstarken Privatsendern wie Pro7, Sat 1 und Kabel 1 ausgestrahlt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glasflasche Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8x750ml Einzelpackungsgröße: 750ml UVP in Euro: 2,99

