Purina One : Purina One DualNature

Einführung: 04. Februar 2019

Ein starkes Immunsystem ist wichtig für ein langes und gesundes Katzenleben. Deshalb unterstützt das neue Purina One DualNature mit Spirulina die natürlichen Abwehrkräfte von Katzen mit der Kraft aus der Natur und verwöhnt sie mit einer Kombination aus weicheren und knusprigen Kroketten. Purina One DualNature mit Spirulina ist in jeweils 2 Geschmacksrichtungen in den Varietäten „Für ausgewachsene Katzen“ und „Für kastrierte Katzen" erhältlich.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Plastik Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 x 750g Einzelpackungsgröße: 750g UVP in Euro: 4,29

Firmenlogo Hersteller Nestlé Purina PetCare GmbH

Albert-Latz-Straße 6

53879 Euskirchen

Deutschland

http://www.purina.de

