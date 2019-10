Einführung: 01. Juli 2019

Der Regal Springs Premium-Tilapia aus nachhaltiger Aquakultur ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Sein festes Fleisch mit mildem, unverfälschtem Geschmack zerfällt nicht in der Zubereitung und macht ihn so zu einem Allrounder in der Küche. Der Tilapia ist ASC-zertifiziert und wächst unter höchsten Standards und ohne Zugabe von Antibiotika in Mexiko, Honduras und Indonesien auf. Er ist über Partner im Gastronomie-Groß- und Fischfachhandel und ab sofort auch bei der Metro erhältlich.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Plastik Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 Einzelpackungsgröße: 900 g UVP in Euro: 9,90

Firmenlogo Hersteller Regal Springs AG

Willy-Brandt-Str. 23-25

20457 Hamburg

Deutschland

http://www.Regalsprings.de

Kontakt Petra Weigl

E-Mail: Info.Germany@regalsprings.com



