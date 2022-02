RhönSprudel erweitert sein Mineralwasser Plus-Sortiment, bei dem ein Spritzer echter Frucht auf natürlich reines RhönSprudel Mineralwasser trifft, um eine neue Sorte. Ab März gibt es RhönSprudel Plus Apfel im formschönen 12 x 0,75 Liter Individualglasgebinde. Das moderne Produktkonzept überzeugt gerade ernährungsbewusste Mineralwasserfreunde mit einem Spritzer echten Fruchtsafts für das Plus an Geschmack. So sorgt die kalorienfreie und natürliche Erfrischung – ganz ohne künstliche Zusätze, Zucker und Süßstoffe – für eine willkommene Abwechslung im Mineralwasserglas.

Bestell- und Lieferdaten Material: 0,75 Liter Individualglasgebinde Pfand: Mehrweg Verpackungseinheit an den Handel: 12 x 0,75 Liter Individualglasgebinde in der RhönSprudel Kiste Einzelpackungsgröße: 0,75 Liter Individualglasgebinde UVP in Euro: 6,49 (12 x 0,75 Liter Individualglasgebinde in der RhönSprudel Kiste)

Hersteller MineralBrunnen RhönSprudel Egon Schindel GmbH

Weikardshof 2

36157 Ebersburg-Weyhers

Deutschland

http://www.rhoensprudel.de