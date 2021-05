Rii Jii: Bio Thai Gemüse Curry

Einführung: 06. Mai 2021

Das Thai-Gemüse-Curry wird in liebevoller Handarbeit in Deutschland nach einem original thailändischen Rezept gekocht und mit feinen, rein biologisch angebauten Zutaten veredelt. Der Geschmack des Thai-Currys ist landestypisch würzig mit einer Note Ingwer, ohne dabei zu scharf zu sein. Diese geschmackliche Qualität ist neu am Markt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Karton Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Einzelpackungsgröße: 72 mm x 72 mm x 121 mm UVP in Euro: 2,99

Firmenlogo Hersteller ACL Reis Company GmbH

Berliner Allee 57

40212 Düsseldorf

Deutschland

http://www.rii-jii.de

Kontakt Arne Lißewski

Telefon: 0151 - 44 2000 10

E-Mail: lissewski@rii-jii.de



Weitere Informationen