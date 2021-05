Rotkäppchen-Mumm Multibrand Sommer Initiative : Rotkäppchen Fruchtsecco, Blanchet und Jules Mumm

Aktionszeitraum: 01. April 2021 - 31. August 2021

„Feier deinen Sommer on Ice!“ Rotkäppchen-Mumm startet im Sommer 2021 erstmals große Multibrand-Promotion Rotkäppchen Fruchtsecco, Jules Mumm und Blanchet sorgen 2021 unter dem Vermarktungsdach „Feier deinen Sommer on Ice!“ erstmals gemeinsam für eine aufmerksamkeitsstarke Präsenz am POS. Von April bis August 2021 aktiviert die Multibrand-Promotion die Verbraucher mit attraktiven, zielgruppenrelevanten Gewinnen im Gesamtwert von 3 Millionen Euro und der Mechanik „Jede Flasche gewinnt!“.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Feier deinen Sommer on Ice Für Produkte: Rotkäppchen Fruchtsecco, Blanchet und Jules Mumm Art der Promotion: Saisonale Promotion, Spezial Promotion

Hersteller Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH

Matheus-Müller-Platz 1

65343 Eltville

Deutschland

http://sommeronice.de

