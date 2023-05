Angenehm scharf und richtig lecker. Die Rügenwalder Mühle knüpft an den Erfolg ihres Veganen Mühlen Metts an und launcht mit dem Veganen Mühlen Mett Chili eine weitere vegane Variante des wohl fleischigsten Produkts überhaupt. Optisch erinnert auch diese Sorte auf Basis von Erbsen und aus 100 Prozent pflanzlichen Zutaten an das Original aus Fleisch. Neben dem klassischen Mett-Geschmack verfeinert diese nun zusätzlich eine leichte, angenehm scharfe Chili-Note.

Bestell- und Lieferdaten Material: Mehrschichtiger Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 5 Stück / Karton Einzelpackungsgröße: 100g UVP in Euro: 1,99

Hersteller Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH und Co. KG

An der Mühle 1

26160 Bad Zwischenahn

Deutschland

https://www.ruegenwalder.de/