Die Rügenwalder Mühle verbessert eines ihrer beliebtesten Produkte noch weiter und bringt die Vegane Pommersche damit einen entscheidenden Schritt näher an das fleischige 'Original' und an die Verbraucherwünsche, optimiert in Geschmack, Optik und Konsistenz, ganz ohne Zusatzstoffe. Die Vegane Pommersche Fein gibt es ab sofort auch im praktischen wieder verschließbaren Becher.

Bestell- und Lieferdaten Material: Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 Stück / Karton Einzelpackungsgröße: 125g UVP in Euro: 2,49

Hersteller Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH und Co. KG

