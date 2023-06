Die Veganen Mühlen Crispies auf Sojabasis sind innen saftig und außen mit einer knusprigen Panade in den Geschmacksrichtungen Brezel oder Western Style umzogen. Geschmacklich erinnern beide Sorten an Hähnchen Filets, bestehen allerdings zu 100 Prozent aus pflanzlichen Zutaten. So bekommen alle, die ihren Fleischkonsum reduzieren möchten oder sich ganz fleischfrei ernähren, mit den Veganen Mühlen Crispies jetzt eine weitere Möglichkeit ihrem Essen eine vegane Proteinquelle hinzuzufügen - ob in Kombination, pur oder als Beilage zum Lieblingsgericht.

Bestell- und Lieferdaten Material: Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 5 Stück / Karton Einzelpackungsgröße: 180 g UVP in Euro: 3,29

Hersteller Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH und Co. KG

An der Mühle 1

26160 Bad Zwischenahn

Deutschland

https://www.ruegenwalder.de/