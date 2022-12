Zum Jahresstart möchte die Rügenwalder Mühle die Shopper motivieren , beim Kauf den veganen Produkten eine Chance geben: So erhalten Konsument*innen vom 1. Januar bis 28. Februar beim Kauf von zwei veganen Produkten aus dem Rügenwalder Mühle „Warme Küche“-Sortiment das günstigere gratis. Hierfür müssen sie einfach nur ihren Kassenbon auf der Aktionsseite hochladen und erhalten so ihr Geld zurück. Untermauert wird dies durch zum Veganuary passende Rezepthefte zum Mitnehmen am POS, mit denen die Rügenwalder Mühle Kund*innen neue Ideen und Inspiration zum veganen Kochen mitgeben möchte.

Details zur Aktion Anlass der Promotion: Veganuary/Jahresstart Für Produkte: Mit 1+1 Gratis - Aktion sparen Konsument*innen beim Kauf der „Warme Küche“ - Produkte Art der Promotion: Saisonale Promotion

Hersteller Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH und Co. KG

Industriestraße 5

26160 Bad Zwischenahn

Deutschland

http://www.ruegenwalder.de