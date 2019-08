Smeg Küchenmaschine zu gewinnen: Lotus Biscoff Brotaufstriche

Aktionszeitraum: 14. Oktober 2019 - 12. Januar 2020

Lotus Bakeries unterstützt seine süßen Brotaufstrich-Spezialitäten Lotus Biscoff classic 400 g und crunchy 380 g mit einer großen On-Pack Promotion. Ab dem 14. Oktober können Konsumenten eine von 20 roten Smeg Küchenmaschinen im angesagten 50er Jahre Retro-Stil gewinnen. Das eigens für die Promotion gestaltete Etikett der Brotaufstrich Gläser weist am Point-of-Sale impulsstark auf die Aktion hin. Zwei Aktionsdisplays (Bestückung mit je 48 oder 72 Gläsern) mit auffallender Promotionauslobung auf dem Displaysockel unterstützen den Abverkauf in der Zweitplatzierung. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt über einen Aktionssticker auf dem Brotaufstrich-Deckel mit Code auf der Innenseite und Abwicklung über die Aktionsseite www.biscoff-wintergewinnspiel.de

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Start in die winterliche Backsaison Für Produkte: Lotus Biscoff Brotaufstriche Art der Promotion: Saisonale Promotion

Weitere Informationen