Stōk: Viel mehr als kalter Kaffee - Danone bringt Cold Brew Coffee Stōk auf den Markt

Einführung: 01. Mai 2019

Ab sofort ist der Cold Brew Coffee Stōk in drei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen im Kühlregal erhältlich: Schwarz, Mocha & Vanillegeschmack. Stök mit seinem kräftigen aber gleichzeitig runden, milden Geschmack begleitet Kaffee-Fans auch unterwegs. Ein weiteres Plus: St ō k gibt es sowohl zuckerfrei als auch als Mocha-Variante und mit Vanillegeschmack. Beide Sorten mit Geschmack kommen mit 30 Prozent weniger Zucker als typische kalt-extrahierte Kaffeegetränke im Handel aus. Bei Stōk ist der Name Programm: Der Markenname kommt nämlich vom englischen Ausdruck „to be stoked“ – ein Zustand von freudiger Aufregung und Begeisterung. Stōk ist ab sofort ganzjährig in den drei Sorten Schwarz (ohne Zucker), Vanillegeschmack (weniger Zucker) und Mocha (weniger Zucker) erhältlich.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Einzelpackung Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Mono-Tray mit je 12 230ml-Einzelpackungen Einzelpackungsgröße: 230ml UVP in Euro: 1,99

Firmenlogo Hersteller Danone GmbH

Richard-Reitzner-Allee 1

85540 Haar

Deutschland

http://danone.de

