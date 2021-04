Saupiquet Rio Mare: Saupiquet Paté Creme: Die Produktneuheit

Einführung: 29. April 2021

Im Rahmen des neuen Paté Convenience-Konzeptes führt Saupiquet ab April Paté Creme Tuben in zwei Sorten ein. Thunfisch und Lachs. Nur erstklassiger Fisch und ausgewählte Zutaten in einzigarteigen Rezepturen. Natürlich ohne Konservierungsstoffe. Dank des hohen Fischanteils liefert die Creme eine Extraportion Protein. Handlich verpackt in einer wiederverschließbaren Tube. Paté Creme ist ideal für verschiedene Anlässe. Garnieren, Verfeinern und Dekorieren zum Frühstück, für Vorspeisen oder zum Aperitif und als Snack für zwischendurch.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Tube mit Papp-Cluster Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12 x 100g Einzelpackungsgröße: 100g UVP in Euro: 2,79 - 2,99

