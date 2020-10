Schnitzer gluten-free mit neuem Sortimentsdisplay: Für glutenfreien Bio-Genuss

Aktionszeitraum: 02. November 2020 - 31. Januar 2021

An diesem Display geht kein Verbraucher vorbei. Die aufmerksamkeitsstarke Optik sticht sofort ins Auge. Hier steht der unbeschwerte Genuss im Vordergrund! Und die Zusammenstellung der Produkte lässt keine Wünsche offen. Baguettes, Brötchen, Brote, süße und salzige Snacks; da ist für jeden etwas dabei! Alle Schnitzer gluten-free Produkte sind 100% Bio, größtenteils vegan, palmöl-, soja- und laktosefrei. Die Rezepturen sind möglichst kurz gehalten und die Rohstoffe mit Sorgfalt ausgewählt sowie verarbeitet. Gleichzeitig verfügen alle Produkte dank modernster Produktionstechnologien über sehr attraktive Haltbarkeiten. Das kleine Extra: Jedes Display ist mit Sortimentsbroschüren ausgestattet, die in einem Prospekthalter am Display integriert sind.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Präsentation Marken Relaunch Für Produkte: Für glutenfreien Bio-Genuss Art der Promotion: Einführungspromotion

