Schogetten: Limited Edition Batida de Côco

Einführung: 01. März 2019

Sommer-Stimmung schon ab Anfang März. Anknüpfend an den Erfolg der letzten Jahre geht es für der praktischen und leckeren Tafelschokoladenklassiker Schogetten in die verführerischste Kooperation des Jahres mit Mangaroca Batida de Côco. Schogetten verführt zum 3. Mal in eine sommerliche Strandwelt und vereint sich mit dem beliebten Kokoslikör-Brasiliens. Die Kooperation wird in den bereits bekannten Sorten Batida de Côco Classic und der beliebten Cocos-Frucht Kombination „Batida de Côco + Kirsch“ sowie der neuen Sorte „Batida de Côco + Maracuja“ fortgeführt. Unterstützt wird das Strand-Feeling am POS durch attraktive Packungsdesigns und aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Pappe, Aluminiumfolie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 15 x 100 g Regalkarton mono, 60x100g Regalkarton 3-fach-sortiert, 180 x 100 g Bodenaufsteller, 480 x 100 g Chep 1/4 Display Einzelpackungsgröße: 100g UVP in Euro: 0,95 - 0,99

