Schwarmstedter: Raspel-Rösti

Einführung: 01. April 2021

Die neuen Raspel-Rösti von Schwarmstedter bringen neue Umsatzimpulse ins TK-Segment. Ihr Geheimnis liegt in der Herstellung aus frischen, besonders rustikal geraspelten Kartoffeln. Das sorgt für eine neue Genießer-Qualität mit starkem Knusper-Effekt, extra kartoffeligem Geschmack und einem Aussehen wie handgemacht. Sie sind gluten-/laktosefrei und vegan, und so ideal für alle, die sich vegan, vegetarisch oder flexitarisch ernähren wollen. Die in hochwertigem Rapsöl vorgebacken TK-Produkte lassen sich schnell und unkompliziert im Backofen, in der Pfanne oder in der Fritteuse zubereiten.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel, über die Papiertonne zu entsorgen Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: VE mit 10 Faltschachteln Einzelpackungsgröße: Faltschachtel mit 300 g Inhalt (Stückgewicht ca. 34 g) UVP in Euro: 1,49

