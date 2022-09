Ab Oktober ist die Seeberger Weihnachtsaktion in Form einer Multibuy-Aktion im Handel verfügbar. So geht´s: 1. 3 Seeberger Produkte kaufen (aus dem gesamten Seeberger Sortiment) 2. Kassenbon unter: www.weihnachtenmitseeberger.de hochladen 3. Eine von der Lebenshilfe handgefertigte Snackschale gratis per Post erhalten

Details zur Aktion Anlass der Promotion: Weihnachten Für Produkte: Gesamtes Seeberger Sortiment Art der Promotion: Saisonale Promotion

Hersteller Seeberger GmbH

Hans-Lorenser-Straße 36

89079 Ulm

Deutschland

http://www.seeberger.de