Pflanzliche Alternativen in der weißen Linie liegen im Trend: ein Marktsegment, das jetzt die Biomolkerei Söbbeke besetzt. Und zwar mit Hey! Kokos, einer pflanzlichen Bio Joghurt-Alternative. Als eine der ersten deutschen Biomolkereien überhaupt vertreibt Söbbeke seine vegane Range unter dem eigenen Markennamen. Die Basis bilden handgeerntete Bio-Kokosnüsse von kleinen Plantagen in Sri Lanka. Absoluter USP sind die leckere Cremigkeit und der volle Geschmack, natürlich ganz ohne Aromastoffe. Hey! Kokos wendet sich an Flexitarier und Verbraucher, die Lust auf neue Geschmackserlebnisse haben.

Bestell- und Lieferdaten Material: K3 Becher mit FSC Banderole Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6er VE Einzelpackungsgröße: 350g (Natur) bzw. 330g (Mango-Vanille, Himbeere, Vanille) UVP in Euro: 2,29

Hersteller Molkerei Söbbeke GmbH

