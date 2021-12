Die französische Ziegenkäse-Marke Soignon erweitert ihr Produktportfolio im deutschen Handel um weitere Produkte. Zum bestehenden Sortiment kamen im Oktober bereits zwei Ziegenfrischkäse-Rollen im Blister in den Sorten Honig sowie Knoblauch und Kräuter, ebenso wie die Ziegenfrischkäse-Pyramide in der Sorte Natur hinzu. Im Januar folgt mit der Einführung der Ziegenfrischkäse-Pyramide Knoblauch und Kräuter der nächste Schritt. Damit baut die französische Nr. 1 für Ziegenkäse ihr Sortiment in Deutschland weiter konsequent aus und sorgt so für französische Genussmomente bei den Verbrauchern.

Bestell- und Lieferdaten Material: Ziegenfrischkäse-Rollen: Kunststoff-Blister, Ziegenfrischkäse: Kunststoff-Pyramide Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Stück pro Karton Einzelpackungsgröße: Ziegenfrischkäse-Rollen: 125g, Ziegenfrischkäse: 140g UVP in Euro: Ziegenfrischkäse-Rollen: 2,39 €, Ziegenfrischkäse: 1,99 €

