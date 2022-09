Der Spontex Extra Comfort ist ein Premium-Haushaltshandschuh mit außergewöhnlichem Tragekomfort. Seine Einzigartigkeit ist sein weiches, gestricktes Textilinnenfutter, das zu 100% aus natürlicher Baumwolle besteht. Das hautsympathische Innenfutter bewirkt, dass die Hände auch nach längerem Gebrauch angenehm trocken bleiben. Zudem ist der Spontex Extra Comfort sehr robust, lange haltbar und kann bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Die praktische Aufhängeschlaufe an jedem Handschuh kann zum einfachen Trocknen und Aufbewahren verwendet werden. Der Handschuh ist in 4 Größen erhältlich.

Bestell- und Lieferdaten Material: Beutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Traykarton mit 10 Paar Einzelpackungsgröße: 1 Paar UVP in Euro: 4,99

Firmenlogo

Hersteller Mapa GmbH

Industriestr. 21-25

27404 Zeven

Deutschland

http://www.spontex.de