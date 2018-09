Steinhaus: Japanische Kult-Teigtaschen

Einführung: 01. September 2018

Japanisches Essvergnügen in drei leckeren Sorten - das sind die neuen und frischen Kult-Teigtaschen "Chinmi". In den Geschmacksrichtungen Gemüse, Huhn und Schwein wurden drei authentisch und aromatische Füllungen für die frischen Teigtaschen kreiert. Für große Aufmerksamkeit im Chilled Food Segment sorgen die beiden Angebotsvarianten der Asia Snack Box und der Asia Frische Box. Die Asia Snack Box ist das schnelle Angebot für die Chilled Food Impulstruhen und die Asia Frische Box für die traditionelle und einfache Zubereitung zuhause. In jeder Packung befindet sich als Beipack-Beutel original Sojasauce zum Dippen. Mit 96 bis 145 kcal pro 100g sind die neuen Chinmi auch für die kalorienbewusste Ernährung bestens geeignet.

Bestell- und Lieferdaten

Material: C-Pet Schale im Schlauchbeutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4er VK Einheit Einzelpackungsgröße: 110g Snack-Box und 220g Frische-Box UVP in Euro: 2,29 Snack-Box und 3,49 Frische-Box

Firmenlogo Hersteller Steinhaus GmbH

Tenter Weg 13

42897 Remscheid

Deutschland

http://www.steinhaus.net

Weitere Informationen