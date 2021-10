Ready, Set, Crunch – das Warten auf den ultimativen Erdnuss-Kick am Morgen hat ein Ende! Mit dem Choco Peanut Müsli bringt Treets - The Peanut Company jetzt das Peanut-Lover-Must-Have auf den Frühstückstisch. Das Knuspermüsli mit schokolierten und gerösteten Erdnüssen, Choco Hafer Crunch und knusprigen Cornflakes bringt die geballte Erdnusspower auf den Frühstückstisch und ist dabei nicht nur lecker, sondern auch reich an natürlichen Proteinen. Das Choco Peanut Müsli wird wie die gesamte Produktrange ausschließlich mit 100% Fairtrade Kakao hergestellt und verzichtet auf künstliche Farbstoffe.

Bestell- und Lieferdaten Material: Karton Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8x450g Einzelpackungsgröße: 450g UVP in Euro: 3,49€

Hersteller Piasten GmbH/ Treets - The Peanut Company

Piastenstraße 1

91301 Forchheim

Deutschland

Kontakt Marco Bauer

