Trick or Treets? : Peanuts 185g

Aktionszeitraum: 14. September 2020 - 31. Oktober 2020

Zum diesjährigen Halloween gibt es ganz besondere Treets in die Tüte! Treets – The Peanut Company lebt den American Way of Life und setzt unter dem Motto „Trick or Treets?“ auf das schaurig-schöne Fest aus den Staaten, für das sich mittlerweile auch hier alle Altersgruppen begeistern können. Neben einer reichweitenstarken OoH-Kampagne, wird Treets durch eine großangelegte TikTok-Kampagne an Halloween lautstark auf sich aufmerksam machen! Mit Treets‘ charakteristischem Orange ist die Marke prädestiniert, sich an Halloween von ihrer spooky Seite zu zeigen. Durch das zusätzlich angepasste Aktionsdesign mit Kürbis, kommt zusammen, was zusammengehört. Doch daneben ist es auch der unverwechselbare Geschmack, der die Treets zu einem must-have in den Beuteln aller Halloween-Süßigkeitenjäger macht. Knackig geröstete Erdnüsse treffen hier auf eine zartschmelzende Milchschokolade aus 100% Fairtrade Kakao, die im Zusammenspiel mit dem knusprigen Zuckerüberzug alle zu Peanut-Junkies werden lassen – wenn sie es nicht bereits sind.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Halloween Für Produkte: Peanuts 185g Art der Promotion: Saisonale Promotion

