Trolli: Squiggle Twist und The Squiggles - fruchtig, verspielt und einzigartig im Detail

Einführung: 01. Mai 2021

Niedliche, kleine Raupen und süß-saure Schmetterlinge in Trolli „The Squiggles“ sorgen mit ihrem modernen Fruchtgummi-Konzept für neue Impulse im Markt. Mit ihrer nicht zu weichen und nicht zu harten Textur in sechs fruchtigen Geschmacksrichtungen laden sie zu maximalen Fruchtgummi-Spaß ein. Die zweifarbigen Raupenpaare in Trolli „Squiggle Twist“ sind drei Mal untrennbar ineinander verschlungen und schaffen mit diesem Produktkonzept spielerischen Mehrwert. Die süß-sauren Fruchtkreationen gibt es in drei verschiedenen Geschmacks-Kombinationen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Folienbeutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: The Squiggles 18x200g; Squiggle Twist 18x175g; Einzelpackungsgröße: The Squiggles 200g, Squiggle Twist 175g, UVP in Euro: 0,99

Firmenlogo Hersteller Trolli GmbH

Oststraße 94

90763 Fürth

Deutschland

http://www.trolli.de

Weitere Informationen