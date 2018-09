Unicum: Diversa vertreibt ab sofort Unicum Riserva

Unicum Riserva ist eine Innovation im Kräutermarkt. Nun kommt der Super-Premium-Kräuter endlich auch nach Deutschland. Die Besonderheit liegt im einzigartigen Double Ageing. Im ersten Schritt reift der Original Unicum zusätzlich im größten und ältesten Fass der Brennerei, das sich seit über achtzig Jahren in den Kellern von Zwack Unicum befindet. Im Laufe der Zeit hat das Holz eine innere Beschichtung gebildet, die man bei Zwack als "schwarzen Honig" bezeichnet. Diese Patina der Reife macht den Geschmack noch runder und seidiger. Dann reift der zukünftige Riserva in Tokajer Aszu-Fässern, in Isabella Zwacks Dobogó Weingut. Sobald der bekannte, bittersüße Geschmack von Unicum auf die sinnliche Süße des Tokaji trifft, wird Unicum Riserva weicher, aber gleichzeitig mild würzig und fruchtig und einem unglaublich pflanzlichen, minzigen Geschmack. Zuletzt erfolgt ein Blending mit dem Jahrgang 2007 des Tokaji Aszu. Dadurch wird die einzigartige Geschmacksvielfalt noch verstärkt.