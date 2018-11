Unsere Früchtchen von der Obstwiese: Grafschafter Obstwiese Fruchtaufstriche

Aktionszeitraum: 01. November 2018 - 28. Februar 2019

Die beliebten Fruchtaufstriche von Grafschafter präsentieren sich in neuem Design und im verbrauchsgerechten 320 g Glas. Die Produktlinie bietet neben den Klassikern Rheinisches Apfelkraut und Apfelkraut Pur auch die Sorten Birne und Pflaume. Attraktive Zweitplatzierungsdisplays sorgen für hohe Aufmerksamkeit am POS. PR-Maßnahmen, Online-Anzeigen und ein Bäckerei-Sampling in 1. Quartal 2019 unterstützen die Einführung.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Einführung Relaunch Für Produkte: Grafschafter Obstwiese Fruchtaufstriche Art der Promotion: Einführungspromotion

Firmenlogo Hersteller Grafschafter Krautfabrik Josef Schmitz KG

Wormersdorfer Str. 22

53340 Meckenheim

Deutschland

http://www.grafschafter.de

Weitere Informationen