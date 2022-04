Vilsa Plus Bio ist die erste Flavoured Water Range in Bio-Qualität mit Kohlensäure und ohne Kalorien. Die wohltuende und belebende Erfrischung für zu Hause und unterwegs gibt es in folgenden fruchtigen Sorten: Schwarze Johannisbeere Bio, Orange Bio, Apfel-Ingwer Bio. Vilsa Plus Bio spricht kaufstarke (Neu-)Kunden an, die auf Qualität, Gesundheit und Geschmack Wert legen.