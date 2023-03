Vilsa launcht zum 1.04. das Neuprodukt VILSA Plus Bio Limette-Minze im Segment Favoured Water. Ein angenehmer Krauseminzegeschmack und ein fruchtiger Hauch Limette macht Vilsa Plus Bio Limette-Minze zur perfekten Erfrischung. Die Vilsa Plus Bio Produkte enthalten nur 3 Zutaten: Natürliches Bio-Mineralwasser, Bio-Aroma und Kohlensäure - zuckerfrei, keine Süßstoffe & kalorienfrei - 100% natürlich.

Bestell- und Lieferdaten Material: PET (100% RPET) Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 6x1l PET (100% RPET) Einzelpackungsgröße: 1l PET Einweg UVP in Euro: 0,99

Firmenlogo

Hersteller Vilsa-Brunnen GmbH

Alte Drift 1

27305 Bruchhausen-Vilsen

Deutschland

https://vilsa.de/