Valensina: Nature's Best Bio

Einführung: 01. Juli 2019

Nature’s Best ist der 1. Bio-Direktsaft von Valensina. Mit seiner Alleinstellung im Kühlregal aktiviert Valensina Nature’s Best kaufkräftige Shopper, die Bio-Produkte im Supermarkt bevorzugen. Die FSC-zertifizierte Kartonverpackung stammt aus nachhaltiger, verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung und verstärkt die Kaufimpulse. Der hohe Valensina Qualitätsanspruch „100% Frucht, 100% Geschmack und 100% Natur = 100% pur“ und die zertifizierte Bio-Qualität aus ökologischer Landwirtschaft sind wichtige Mehrwerte für attraktive Zusatzumsätze im profitablen Kühlregal. Die Einführung von Valensina Nature’s Best erfolgt in zwei Sorten: dem Klassiker Bio Orange ohne Fruchtfleisch und der harmonischen Fruchtkombination Bio Apfel & Mango.

Bestell- und Lieferdaten

Material: FSC-zertifitzierte Kartonverpackungen Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: VE mit 6 Kartons Einzelpackungsgröße: 900 ml UVP in Euro: 2,99

Firmenlogo Hersteller Valensina GmbH

Ruckes 90

41238 Mönchengladbach

Deutschland

http://www.valensina.de

Kontakt Tobias Wiesner

Telefon: 02166-9837-290

Telefax: 02166-9837-246

E-Mail: tobias.wiesner@valensina.de



