Voelkel: Voelkel Maulwurf Mix

Maulwurf Mix Der natürliche Durstlöscher für Kinder ab drei Jahren: Mit stillem Wasser und Direktsaft in Demeter-Qualität. Schmeckt nicht so süß und erfrischt zwischendurch und unterwegs in drei Sorten: Maulwurf Mix Apfel & Traube mit besonders aromatischen Demeter-Äpfeln, Maulwurf Mix Traube & Beere mit saftigen Himbeeren, Heidelbeeren und Schwarzen Johannisbeeren und Maulwurf Mix Kräutertee Zitrone mit sonnenverwöhnten Zitronen. Die neue Erfrischung im praktischen Tetra Pak mit 100% biologisch abbaubarem Trinkhalm aus Bio-Kunststoff bietet mit 200ml die perfekte Trinkmenge für die Pause in Schule und Freizeit.

Material: Tetra Pak Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6x0,2l oder einzeln Einzelpackungsgröße: 0,2l UVP in Euro: 0,99

Firmenlogo Hersteller Voelkel GmbH

Fährstraße 1

29478 Höhbeck OT Pevestorf

Deutschland

http://www.maulwurf-mix.de

