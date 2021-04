W.K. Kellogg : W.K. Kellogg by Kids

Einführung: 01. April 2021

Kellogg beschreitet bei der Entwicklung seiner neuen Frühstücks-Range innovative Wege. Die Idee: Wie wäre es, wenn Kinder ein Frühstücksprodukt für Kinder und Familien mitentwickeln – ganz nach ihrem Geschmack? Gesagt, getan: Der Experte bringt W.K. Kellogg by Kids in den zwei Geschmacksrichtungen „Strawberry, Apple & Carrot“ und „Blueberry, Apple & Beetroot“ in den Handel. Neben der Rezeptur mit Obst und Gemüse liefert die Neuheit weitere kaufentscheidende Argumente für die ernährungsbewusste Zielgruppe Eltern: kein zugesetzter Zucker und keine künstlichen Farb- und Aromastoffe.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Karton Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 5 Stück pro Karton Einzelpackungsgröße: 300 g pro Packung UVP in Euro: 3,29

Firmenlogo Hersteller Kellogg Deutschland GmbH

Burchardstraße 8

20095 Hamburg

Deutschland

http://www.kelloggs.de

Weitere Informationen