WD-40 Flexible: WD-40 Flexible: Erreicht Unerreichbares!

Einführung: 17. Februar 2020

WD-40 Flexible überzeugt mit einem biegsamen Sprührohr, das aus einem extrem formbaren, gleichzeitig jedoch auch verschleißfesten und hitzebeständigen Metall hergestellt ist. Das innovative Sprührohr kann je nach Bedarf gebogen werden und behält die jeweilige Form bei. Diese Lösung ist perfekt geeignet für extrem schwer erreichbare Stellen. WD-40 Flexible bietet in zahlreichen Anwendungsbereichen eine einzigartig praktische und schnelle Lösung für die täglich anfallenden Arbeiten im Haushalt und in der Heimwerkstatt: So lassen sich zum Beispiel schwer zugängliche Scharniere schmieren und versteckte Schrauben und Muttern lösen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Aerosoldose Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: POS-Aufsteller mit vier Ripperkartons zu je 25 Dosen Einzelpackungsgröße: 400ml Aerosoldose UVP in Euro: 13,99

Firmenlogo Hersteller WD-40 Company Ltd. Zweigniederlassung Deutschland

Siemensstraße 21

61352 Bad Homburg vor der Höhe

Deutschland

http://www.wd40.de/flexible

Weitere Informationen