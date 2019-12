Walter Popp: Jetzt auch Beilagensalate von Walter Popp

Einführung: 01. Januar 2020

Ab 2020 stellt Popp Feinkost auch seine Beilagensalate auf das Produktkonzept Walter Popp um. Angeboten werden fünf klassische Zubereitungen, darunter der Gurkensalat in Joghurtdressing, der Weißkrautsalat griechischer Art, ein Nudelsalat Schinkenwurst und Gemüse und der Coleslaw-Salat amerikanischer Art. Völlig neu im Sortiment ist der Cremige Krautsalat in Dilldressing und der Walter Popps Jubiläums-Kartoffelsalat, den das Unternehmen anlässlich seines 100jährigen Firmenjubiläums auflegt. Alle Produkte gibt es in recyclingfähigen 400 g-Bechern und im neuen Verpackungsdesign.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PP Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Einheiten pro Karton Einzelpackungsgröße: 400g UVP in Euro: 1,69

