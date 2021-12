Ab sofort bietet der Hersteller drei seiner beliebtesten Feinkostsalate aus der Range Walter Popps Meistersalate als vegane Variante an: Den Eifreisalat, den Fleischfreisalat und den Veganen Farmersalat. Bei der Herstellung war Popp besonders wichtig, dass die fleischlosen Alternativen genauso lecker schmecken wie die klassischen Zubereitungen. Abgepackt sind die Salate in praktischen, transparenten, wiederverschließbaren 150g-Bechern. Die neuen pflanzlichen Salate sind nicht nur gut für das Tierwohl, sondern auch für das Klima. Popp stellt sie klimaneutral mit 100 % Ökostrom her.

Bestell- und Lieferdaten Material: PP Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Einheiten pro Karton Einzelpackungsgröße: 150g UVP in Euro: 1,99

Firmenlogo

Hersteller Popp Feinkost GmbH

Carl-Benz-Straße 3

24568 Kaltenkirchen

Deutschland

http://www.popp-feinkost.de

Kontakt Walter Popp

Telefon: 04191 / 501-0

Telefax: 04191 / 501-220

E-Mail: info@popp-feinkost.de