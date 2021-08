Die Feuchttücher von WaterWipes sind ab sofort zu 100% biologisch abbaubar, plastikfrei und kompostierbar. Gleiche Reinheit und gleiche Qualität. 100 % biologisch abbaubar, plastikfrei und kompostierbar. Nach wie vor nur 2 Inhaltstoffe: 99,9 % Wasser und ein Tropfen Fruchtextrakt. 7-stufiger Wasseraufbereitungsprozess. Immer noch so sanft wie Watte und Wasser. Die Feuchttücher von WaterWipes werden ab sofort aus biologisch abbaubarem Material hergestellt. Nach wie vor setzt WaterWipes bei der Herstellung auf so wenig Inhaltsstoffe wie möglich. Alle Feuchttücher enthalten 99,9 % Wasser und einen Tropfen Fruchtextrakt, was die Haut natürlich pflegt – nur sind die Tücher jetzt zu 100 % plastikfrei, biologisch abbaubar und kompostierbar und damit schonender für die Umwelt. Die Umstellung auf biologisch abbaubare Tücher umfasst sowohl die WaterWipes Original Feuchttücher als auch WaterWipes KIDS mit Soapberry-Extrakt.

Bestell- und Lieferdaten Material: Polyethylen mit niedriger Dichte hergestellt. Dieses Material ist in speziellen Anlagen recycelbar Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 32 (28er Tücher), 12 (60er Tücher), 3 (3 x60er Tücher), 1 (9x60er Tücher), 1 (18 x 60er Tücher) Einzelpackungsgröße: 28er und 60er UVP in Euro: 2,25 (28er), 3,59 (60er)

