XUXU: Erdbeer-Drink in Pink: IN LOVE mit dem neuen XUXU Cream!

Einführung: 08. Februar 2021

XUXU, dem beliebten Wodka-Mix-Getränk mit pürierten Erdbeeren, wird das Sahnehäubchen aufgesetzt. Der neue Erdbeertraum heißt XUXU Cream und steht für sahnig, fruchtigen Genuss. Ob am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, am Abend zum (oder als) Dessert, als Topping auf Eiscreme oder zum Pimpen von Cocktails, Cupcakes und vielem mehr. Cremig, pink und „Very, Very Strawberry“!

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 x 0,7L Einzelpackungsgröße: 0,7L UVP in Euro: 9,99

Firmenlogo Vertrieb DIVERSA Spezialitäten GmbH

Hubert Underberg Allee 1

47495 Rheinberg

Deutschland

http://www.diversa-spez.de

Weitere Informationen