YFood: Ein Drink, alles drin!

Einführung: 01. Oktober 2018

Time is Money – und der Griff zum Junk-Food damit ganz nahe! Die beiden Gründer von YFood, Ben & Noël, mussten dies am eigenen Leib erfahren. „Vor YFood waren wir in der Finanzindustrie einem sehr stressigen Arbeitsalltag ausgesetzt. Als unsere Gesundheit darunter zu leiden begann, suchten wir nach einer Lösung.“ Die Idee zu YFood war geboren – für bewusste Ernährung auch in stressigen Momenten. YFood ist die erste vollwertige und ausgewogene Ready-to-drink Mahlzeit, die alles enthält, was dein Körper benötigt: 26 Vitamine & Mineralstoffe, essentielle Omega Fettsäuren, Protein und Ballaststoffe. YFood stillt den Hunger 3–5 Stunden und gibt konstante Energie. Eben Smart Food statt Junk-Food.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Plastik Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Einzelne Flasche Einzelpackungsgröße: 500 ml und 330 ml UVP in Euro: 3,49 und 2,99

Firmenlogo Hersteller YFood Labs GmbH

Landwehrstr. 60-62

80336 München

Deutschland

http://www.yfood.eu

Weitere Informationen