Zuva - Natürlich Gutes aus Afrika: Superfood Teff Porridges

Einführung: 04. Februar 2021

Eine Auswahl von drei leckeren Frühstück Porridges auf Basis des afrikanischen Superfoods Teff, auch äthiopische Zwerghirse genannt, in der praktischen Portionspackung. Teff ist das kleinste Getreide der Welt, aber reich an Nährstoffen wie Proteinen, Ballaststoffen und wertvollen Mineralien wie Eisen und Magnesium. Die Frühstückbowls sind glutenfrei, vegan, und reich an Ballaststoffen – und zusammen mit Milch oder einem Pflanzendrink fertig in nur 5 Minuten.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Standbodenbeutel, Kraftpapier Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Einzelpackungsgröße: 75g UVP in Euro: 2,79

Firmenlogo Hersteller Amatheon Food GmbH

Friedrichstrasse 95

10117 Berlin

Deutschland

https://zuva-foods.com/

Kontakt Carsten Nicolaisen

Telefon: +0172-7319768

Telefax: 030-530009020

E-Mail: c.nicolaisen@amatheon-agri.com



