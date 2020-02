Zugabe-Aktion zur Umstellung auf die Sommerzeit: 10 + 1 : Café Royal kompatible Kapseln für Nespresso®*

Aktionszeitraum: 02. März 2020 - 05. April 2020

Am 29. März verlieren wir alle - und zwar genau eine Stunde. Die Umstellung auf die Sommerzeit bedeutet also zunächst einmal Verlust. Wir haben weniger Zeit zum Ausschlafen, aufwachen oder den Weg zur Arbeit. Café Royal hilft, die verlorene Zeit wieder aufzuholen und liefert extra Energie mit Genussgarantie. Bei der Aktion zur Zeitumstellung gibt es beim Kauf einer Aktions-Packung der Sorten Lungo, Espresso, Lungo Forte und Caramel jeweils eine Alu-Kapsel gratis dazu. Mit diesem extra Kick gelingt der Start in die Sommerzeit mühelos. * Diese Marke gehört Dritten, die keinerlei Verbindung zur Delica AG haben.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Zeitumstellung Für Produkte: Café Royal kompatible Kapseln für Nespresso®* Art der Promotion: Saisonale Promotion

