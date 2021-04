Amidori: Fleisch aus Erbsen für Rost und Pfanne: Amidori Vggie Grill Edition

Einführung: 01. April 2021

Die Amidori Veggie Grill Edition bietet allen Freund:innen des Grills unglaublichen Genuss. Dank Veggie Bratwurst, Veggie Mini Bratwurst, Veggie Best Burger, Veggie Cevapcici und Veggie Balls kommen hier alle auf den Geschmack. Nicht nur die, die sich ohnehin schon vegan ernähren. Amidori bringt alle gemeinsam an den Grill und heizt so den Heißhunger nach fleischlosem Grillgut an. Die Amidori Veggie Produkte sind aus Erbsen von heimischen Landwirt:innen. Ganz ohne Soja und Palmfett, dafür reich an Proteinen. Also echte Alleskönner in Sachen Geschmack, Tierwohl und Verantwortung.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kunststoffschale Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4 bzw. 6 Packungen im Displaykarton Einzelpackungsgröße: 200 - 240 g UVP in Euro: 3,29

Heinrichsdamm 27a

96047 Bamberg

Deutschland

http://www.amidori.com

