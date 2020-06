Amidori: Amidori Veggie Hack

Einführung: 15. Juli 2020

Jetzt neu im Kühlregal: Das vegane Amidori Veggie Hack bietet den Konsumenten viele leckere Möglichkeiten. Es lässt sich genauso einfach und vielseitig verarbeiten wie frisches Hackfleisch, ist leicht formbar, saftig, herzhaft im Geschmack und bietet eine Hackfleisch-typische Textur mit zartem Biss. Seine Hauptzutat – die Sonnenerbse – stammt zu 90 % aus deutschem Anbau. Das Amidori Veggie Hack enthält weder Soja noch Palmfett und befindet sich in einer nachhaltigen, leicht trennbaren Verpackung. Gut für die Umwelt und die heimischen Landwirte - also ein echter Allrounder in Sachen Geschmack und Verantwortung.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Wellpappschale (aus 100% recyceltem Papier) mit Folieneinzug Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4 Packungen im Displaykarton Einzelpackungsgröße: 250 g UVP in Euro: 3,49

Firmenlogo Hersteller Amidor Food Company GmbH & Co. KG

Heinrichsdamm 27a

96047 Bamberg

Deutschland

http://www.amidori.com

Weitere Informationen