Einführung: 01. April 2019

Biozentrale Wie Reis in den Sorten Grüne Erbse, Rote Linse und Kichererbse gibt es nur von der Marke Biozentrale. Die Neuheit aus Hülsenfrüchten sieht herkömmlichem Reis zum Verwechseln ähnlich. Doch es handelt sich eben nicht um Reis, sondern um eine proteinreiche Alternative zu Reis und anderen Beilagen. Die veganen und glutenfreien Hülsenfrüchte in Reisform punkten mit ihrem ursprünglichen, natürlichen Geschmack und sorgen für kreative Genuss-Möglichkeiten. Wie alle biozentrale Produkte überzeugt auch Wie Reis mit der Kraft der Natur, die in den verwendeten Rohstoffen steckt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Folie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 x 280 g Einzelpackungsgröße: 280 g UVP in Euro: 3,79

