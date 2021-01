Hella Mineralbrunnen: Hella Individualglas

Einführung: 01. Februar 2021

Auf der Suche nach Erfrischung bietet Hella Verbrauchern künftig noch mehr Wahlfreiheit – auch in puncto Material. Denn die norddeutsche Marke steigt in den trend- und umsatzstarken Glasmarkt ein. Ab Februar 2021 ist Hella Mineralwasser neben der bewährten PET-Flasche auch im Glas-Mehrweg-Gebinde erhältlich. Die drei Sorten „Hella Classic“, „Hella Medium“ und „Hella Naturell“ gibt es dann als Ergänzung in der 0,7-Liter-Individual-Glasflasche – natürlich gestaltet im charakteristischen Hella-Look mit seiner unverkennbaren Flaschenform.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Mehrweg Verpackungseinheit an den Handel: 12x 0,7-Liter-Glas-Mehrweg Einzelpackungsgröße: 0,7-Liter-Flasche UVP in Euro: 4,79 pro 12er-Kiste

Firmenlogo Hersteller Hansa Mineralbrunnen GmbH

Halstenbeker Weg 98

25462 Rellingen

Deutschland

http://www.hella-mineralbrunnen.de

Kontakt Michael Grünefeldt

Telefon: 04101 5050

E-Mail: handel@hansa-mineralbrunnen.de



