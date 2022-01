Voller Fruchtgeschmack bei weniger Kalorien und 6% Fruchtgehalt – das sind die vier neuen leichten Limos von Hella Mineralbrunnen in den Sorten Orange, Erdbeere, Himbeere und Rhabarber. Sie schmecken nicht nur fruchtig-leicht, sie sind es auch. Denn sie enthalten weniger Zucker als herkömmliche Limonaden und verzichten außerdem auf Süßstoffe. So sind sie zugleich weniger süß und kalorienarm. Dafür haben sie mit 6 % deutlich mehr Fruchtgehalt als andere Limonaden. Leicht ist nicht nur der Inhalt, sondern auch die handliche 0,75-Liter-PET-Einwegflasche, in der die neuen Limos angeboten werden.

Bestell- und Lieferdaten Material: PET-Einweg Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 0,75-Liter-PET-Einwegflaschen im Sixpack Einzelpackungsgröße: 0,75-Liter-PET-Einwegflasche UVP in Euro: 4,49 - 4,99 pro Sixpack

Firmenlogo

Hersteller Hansa Mineralbrunnen GmbH

Halstenbeker Weg 98

25462 Rellingen

Deutschland

http://www.hella-mineralbrunnen.de

Kontakt Michael Grünefeldt

Telefon: 04101 5050

E-Mail: info@hansa-mineralbrunnen.de