Hella Mineralbrunnen setzt starke Kaufanreize für sein Mineralwasser im 0,7-Liter-Glasgebinde. Zu jeder 12er-Kiste mit Glasflaschen erhält der Kunde 1 von 5 attraktiven Sammelgläsern gratis dazu. Die Aktion bedient sich einer beliebten Mechanik und verspricht somit mehr Umsatz. Für eine aufmerksamkeitsstarke Präsentation am POS sorgen Displays mit 60 Sammelgläsern in 5 unterschiedlichen hella-Designs. Beim Kauf einer Kiste Hella Mineralwasser in Glas kann sich der Kunde direkt ein Trinkglas seiner Wahl als Gratiszugabe aussuchen. Die Aktion kann auch über Kistenstecker kommuniziert werden.

Details zur Aktion Anlass der Promotion: Absatzförderung des hella Glasgebindes Für Produkte: Hella Mineralwasser in der Glasflasche Art der Promotion: Einführungspromotion

Firmenlogo

Hersteller Hansa Mineralbrunnen GmbH

Halstenbeker Weg 98

25462 Rellingen

Deutschland

http://www.hella-mineralbrunnen.de

Kontakt Michael Grünefeldt

Telefon: 04101 5050

E-Mail: handel@hansa-mineralbrunnen.de